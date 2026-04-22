Nal’apildiga tsuskas ütiskunda mõnõst hellembäst kotussõst Rõugõ Rebäse külä miis Varustini Andres, tunnõt ka nimõga Parm.
Parm tsuskas: drooni laskmisõ päiv
mahlakuu 23. päiv 2026
Uudissõ
- Rahmani Jan Kullõlda saa hääd koorilaulu
- Sännän tulõ luulõpäiv Adsoni Arturi avvus
- Käsitüünäütüs «Rohkõmb ku vanaimä aoviidüs»
- Võhandu maraton lei elo kiimä
- Kanepi kihlkunna laulupäiv «Keväjä tsirgukõnõ»
- Võro vald kuts kodokandin ümbre kaema
- Võro liinavalitsus uut avvomärgi-ettepanõkit
Juhtkiri
- Rahmani Jan Nii nä leiväki mi Põltsamaa sinebi maaha!
Märgotus
- Rahmani Jan Kokmanni-Konsapi Tiia: olõ iks luutnu, et saa är ellä nii, et ei piä sõta nägemä
- Hanimägi Heidi-Hele 70 aasta iist klassiekskursioonil
- Mustmaa Ulvi Kiiguplats, miä sünnüssi väega häste ka Võro liina
- Pindmaa Aigar Tõsõ kundi otsast. Miil muutus nigu keväjäne ilm
Elo
- Rahmani Elo Läti Kristin: sporti teten ei või kihä pingulõ olla!
- Urmi Aili Kas meist saava ahvi ja kunstmudso nakkas ello kontrolma?
- Saarõ Evar Priinime lugu: Algus
Perämine külg
- Raudkatsi Ene Potipõllundus
- Tossu Tilda Tossu Tilda pajatus. Lain lühküs aos
- Muda Mari Muda Mari pajatus. Jüripäiv
