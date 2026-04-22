Kullõlda saa hääd koorilaulu

Koorilauluhuviliidsil om ligembäl aol võimalus mi kandin kattõ hääd koorikontsõrti kullõlda. 28. mahlakuul and Põlva kultuurikeskusõn uma tegotsõmisõ 40. aastapäävä kontsõrdi segäkuur Kevadised Hetked, 3. lehekuul pidä kontsõrdiga Võrol Kandlõ kultuurimajan umma 35. sünnüpäivä segäkuur Hilaro.

Põlva segäkoori Kevadised Hetked dirigent Tammeoro Saidi kuts kõiki huviliidsi tulõva tõsõpäävä kontsõrdilõ. «Laulami ette kõik lemmiklaulu, miä lauljil seo 40 aasta joosul olnu omma,» lupa tä.

Tammeorg löüd, et 40aastaganõ kuur om viil küländ nuur. «Ja ma esi olõ viil noorõmb, olõ seod kuuri 25 aastakka juhendanu,» kitt tä. Koori asotaja ja edimäne dirigent oll’ Otsa Heidi. Alostusõn kutsuti kuuri piimäkombinaadi segäkooris, sis kultuurifondi kammõrkooris. «Sis sai timäst 17 Kevadist Hetke vai 16, olõnõvalt tollõst, pall’o lauljit lava pääl oll’. Ja perämäne variants om sis Kevadised Hetked,» kõnõlõs Tammeoro Saidi.

Parhilla om koori nimekirän 31 lauljat. «Nooditundjit om meil üts-kats, ülejäänü laulva pääst. Ma laula näile partii linti ja sis nä koton opva laulu selges. Tuun mõttõn omma meil koorin imeinemise, kiä nii sutva.»

Laulukooril omma Tammeoro Saidi sõnno perrä kimmä kombõ, midä egä aasta tetäs. Kimmäle andas kontsõrtõ jõulu aigu. «Minevä aasta tull’ vahtsõnõ mõtõ: teimi jõulutuuri, kon leivä üten kõik Põlva maakunna segäkoori, neli kuuri. Teimi ütel pääväl kontsõrdi Räpinäl, Põlvan ja Kanepin. Sis omma viil keväjäkontsõrdi. Ja egäsugumadsõ suvidsõ üritüse, käümi kõik laulupido läbi. Nüüt esiki läämi Lõuna-Eesti memme-taadi pidolõ, selle et ega meil kah inämb kavvõn ei olõ seo memme-taadi igä.» Koorikava säetäs inämbüisi kokko noist laulõst, midä mõnõl laulupidol lauldas.

Tammeoro Saidi om kimmäs, et lauljit om kõgõ parõmb laulma meelütä nal’a ja naaruga. Esi om tä kõgõ hääd nall’a pruuknu ja pruuvnu egän proovin vähembält üts-kats nal’aluku kõnõlda. Lõpõtusõs võttki Saidi koorielo kokko niimuudu: «Ku kuur laul häste, sis omma väega hää laulja. Ku kooril lätt kehväste, sis om dirigent halv. Seo om tõtõ!»

Segäkoori Kevadised Hetked dirigent Tammeoro Saidi kuts huviliidsi juubõlikontsõrdilõ. Rahmani Jani pilt

Võro segäkoori Hilaro juubõlikontsõrt tulõ lehekuu 3. pääväl Kandlõ kultuurimajan. Kontsõrdist lähkümpä ja koorimuusiga täämbädsest saisust kõnõlõs dirigent OTSARI SILJA.

Määnest kontsõrti pakuti 3. lehekuul Kandlõn ja kedä kullõma oodati?

Hilaro pakk juubõlis hääl tasõmõl mitund muudu koorimuusikat: nii umma ku ka võõrambat kooriklassikat Tobiasõst Uusbergini ja Händelist Schubertini, Webberi muusikalihittest Verdi oopõrikoorini vällä. Väega hää miil om olla üte lava pääl Randvere Jaani orkestri ja Sikaste Janeli tandsutrupiga.

Kuis om 35aastadsõ Hilaro tervüs?

Kimmäs. Hilaro om para kõrgvormin, nigu inne olümpiät! Meil om tävvega vidänü, et koorin om pall’o aastidõpikkuisi kogõmuisi ja hää tahtmisõga koorilauljit, kellega saa tetä nõudlikku ja pingutamist tahtjat muusikat.

Määne mi kandi koorimuusiga tervüs parhilla ülepää om?

Mu meelest ei saa Võrumaal kurta, mi kandi koorimuusiga oll’ jo häste esindet suvõl Tal’nan laulupidol. Muidoki kõlassõ suurõmba koori vägevämpä ku vähämbä, selle kutsu üles noid, kiä kunagi koorin käünü: tulkõ laulma, kooriproovin lätt lisas laululõ hing kah helisemä! Esieränis huult ja tugõmist om vaia koorõlõ koolin, et mi rahvalõ nii loomuperälist koorilaulu latsi ja nuuri siän alalõ hoita.