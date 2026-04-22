Sännän tulõ luulõpäiv Adsoni Arturi avvus

7. lehekuul loetas Sännä kultuurimõisan jäl Adsoni Arturi avvus võrokeelist luulõt. Umakeelidse luulõ ettekandmisõ mõtõ um suurt võro luulõtajat miilde tulõta ja tõisigi kiränige võrokeelist loomingut lugõma härgütä.
Luulõpääväst oodõtas ossa võtma latsiaialatsi ja opilaisi kooni gümnäsisteni vällä. Egä lugõja kand ette üte pala – Adsoni Arturi vai mõnõ tõõsõ kirotaja võrokeelidse luulõtusõ. Lugõmisõ pikkus võissi jäiä nelä minodi sisse. Osavõtust tulõ teedä anda Võro instituuti Rõõmusossa Triinulõ (triin.roomusoks@wi.ee) ildamba 30. mahlakuul. Timä käest saa lähkümbät teedüst kah küssü.
Luulõpäiv nakkas pääle kell 11. Päävä lõpõtusõs hõigatas vällä «Mino Võromaa» 39. võistlusõ parõmba kirotaja. Võistlusõlõ saadõti timahava 49 kirätüüd, parõmba kirotaja avidi vällä sõklu Kreutzwaldi muusõumi juhataja Hollo Aimi, Võro latsiraamadukogo juhataja Solli Kristi, oppaja Kelbä Raivo ja nuuri iist kõnõlõja Vodi Kirke Lee.
UL
Sännä kultuurimõisa, kon joba hulk aastit om peetü päivä, kon tulõtadas miilde kiränige võrokeelist loomingut. Rahmani Jani pilt