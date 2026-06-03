Mehkamaal koristõdi hoolõga

Lehekuu keskpaigan Mõnistõ koolimaja ja rahvamaja manh peet koristustalgu olli Mehkamaa kandin see keväje viimädse. Aprilin tetti kogukonnarahvaga tüüd Karisöödi ja Mõnistõ mõisa pargin.

«Kooli ja rahvamaja ümbre ja Kuutsi külä tii veeren jouti 16. mail pall’u ärä tetä,» kõnõli kooli majandusjuhataja ja talgu iistvedäjä Ruveni Merike. «Rahvast oll’ pall’u nigu alasi, päält kuuõkümne inemise. Tetti kõrda kooli spordiplatsi ja latsiaia liivakastõ, puhastõdi koolimaja katust, mõsti lipuvardõid nii kooli ku rahvamaja iihn, säeti lillipendreid.»

Suur tüü oll’ ka vahtsõ kuusõheki istutamine spordiplatsi viirde, konh vana puu enämbüisi väsünü ja kuijunu. Merike tiise üldä, et uusi kuusõkõisi sai kasuma 150. Kuijunu puu, ossa ja muu praht sai ka külä vahelt suurõ tii veerest ärä veetüs.

Kaeti üle ja tetti kõrda Mehkamaa kultuuriseltsi suurõ pidutelgi. Augustikuul om plaanin pidulikumb kodukandipäiv, minka tähistedäs Mõnistõ 640. aastapäivä.

Jo vanarahvas om ülnü, et vesi löüd. Tuu tähendäs, et ku mõskmine käsil, sis õks näet, mea viil must. Niisama on muu tüüga, et kiä tetä taht, toolõ jääs esi silma, konh vaija käe külge panda.

Koolimajan talgusupi manh ütel’ Merike kõigilõ suurõ aitüma. Ta tunnist’, et ku jo vara keväjelt nakatas küüsümä, kas talgu tinavaasta kah tulõva, ja pandas tähele, medä vaija tetä ollu, nakas söämel õigõ lämmi.

Noorõ ja kõva mehe vetti kuijunu puu kokku. Ruveni Merikese pilt