VAT tiatri mäng «Luukere Juhanit»

Tal’nan toimõndaja VAT tiatri mängukavan om vahtsõnõ tükk «Luukere Juhani juhtumised», miä om püüne pääle säet Võromaa kiränigu Laanõ Triinu latsiraamadu perrä.

Raamadu autor Laanõ Triinu kommõntiir tiatritükkü niimuudu: «VAT tiatri mäng «Luukere Juhani juhtumisi» ja ma käve eel-esikal ja või kinnütä, et ullimuudu hää tükk om! Lava pääle säädjä Toikka Aare arvosaaminõ lää-i ütsipulgõ raamadu süþeed pite, a lavastusõ õhkkund om sama nigu raamatun – helge, mõtsik ja inemlik. Eräle plusspunkti tulõva mu puult võro keele pruukmisõ ja võlusõna «pähnähäitsmetsäi» kaejilõ tutvastegemise iist. Pähnähäitsmetsäi päst maailma! Kuis, tuud tulõ esi kaema minnä. Arvada tuuperäst, et taa passissi noorõmbilõ kaejilõ kah, om lavastus õnnõ 50 minotit pikk, a tuu tähendä-i, et taa passi-i suurilõ inemiisile. Hää tiatri saa kõnõlda kõrraga nii latsi ku suuriga.»

Tiatritükün mängvä Koppelmaa Lauli (Ugala), Meriste Triinu, Tedre Margo ja Põdersoo Meelis. Seokeväjädse etendüse omma joba är mängidü, no tetäs suvõs paus. Põimukuu keskpaigan antas kats etendüst Viscosa kultuuritehassõn Hiiumaal ja rehekuul jakatas tükü mängmist Tal’nan Sakala 3 tiatrimaja suurõn saalin. Ligembät teedüst saa kodolehe vatteater.ee päält.

UL

Pildikene etendüsest, nimitegeläne istus kesken. Vahuri Siimu pilt VAT tiatri kodolehe päält