Minevä puulpäävä peeti Võrol Kubija laululava pääl Võro maakunna laulu- ja tandsupito «Eluring».

Kontsõrt-lavastusõ päälavastaja, tandsujuhi Tolga Anne ja Posti Maire näütsi läbi tandsu ja muusiga inemise elotsõõri. Nii oll’ etendüsen tähtsä osa kõigil, alostõn latsist kooni vannoinemiisini vällä, ja muusiga ni tands köüdi esi põlvkundõ.

Pidol asti üles 64 tandsurühmä, ligi 50 kuuri ja laulukollõktiivi, puhkpilliorkestri, kapelli, noorõ solisti ja bänd. Päält Võro maakunna rühmi võti pidost ossa külälidse Põlva ja Tarto maakunnast.

Ilmataat lask’ pido ilostõ är pitä ja naas’ väikeisi pisarit valama pääle tuud, ku laulu- ja tandsukava kinäste läbi oll’ saanu.

UL

Rahmani Elo pilt