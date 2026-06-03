Kontsõrt «Rõõmsa lats» näütäs 18 vahtsõt võrokeelist latsilaulu

8. piimäkuul kell 18 om Võrol Kandlõ aian kontsõrt «Rõõmsa lats». Kontsõrdil laulva Tarto laulustuudio Laulupesa latsõ vahtsit võrokeelitsit latsilaulõ, miä omma luudu keelepesä- ja muusigaoppajidõ ütistüün. Päält Laulupesa latsi om kontsõrdi kavva poimit ka Võro liina keelepesärühmä latsi ülesastminõ.
Kuimuudu laulukava kokko sai ja midä kontsõrdist uuta, saa kullõlda seo keväjä perämädsest Vikerraadio saatõst «Vahtsõmbalt Võromaalt».
UL
Õkvatii saatõ mano: https://vikerraadio.err.ee/1610024336/vorukeelsed-uudised