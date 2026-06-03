Muda Mari pajatus. Hoiatamisõst ja hoitmisõst

Ma kuuli raadiost, et inemise nakkasõ harinõma tuuga, et telehvoni pääle tulõ teedüs üle riigipiiri linnanu taivamassina kotsilõ. Nigu telekaäri saat inne pikse tulõkit hoiatusõ, et tõmmakõ egäs juhus kõik juhtmõ takast. Pall’o tõmbasõ, a pall’o mitte. Innembä uutva, nika ku pümme pilv paistus vai om jo mürstämist kuulda.

Niisama om tuu essünü linnumassina hoiatusõga. Mõnõ pakõsõ kõrraga keldrihe, mõnõ kaesõ taivahe ja uutva tsärinät. Õigõ om kõigil, uma elo iist kand egäüts esi huult. Näütüses tõuksiga võlssi ja ilma kiivrildä sõitmisõ iist karistõdas kõik aig, a iks om mito inemist hukka saanu. Ku täämbädsel lipupääväl lauldas hümni, et Jummal meid kaidsassi ja hoiassi, sõs Jummal kaits iks noid, kiä esi kah tuu hääs midägi teevä.