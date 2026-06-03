Vaalajahimiis lask harpuuninoolõ vällä

Päti omma väega kavalas lännü. Mu tävveste koolitõdu ja digitarga tutvaga juhtu ildaaigu sääne lugu, et tä kandsõ päti pangakonto pääle hariligu inemise kuupalga jao rahha. Asi oll’ nii, et timäga võtsõ ühendüst üte üritüse kõrraldaja tõsõlt puult maakerrä ja paksõ, et saa varahaidsilõ heränejile tetä sponsoridõ abiga majutusõ ja linnupiledi soodustust. Tuu om väega spetsiifiline üritüs ja sinnä läävä Eestist kolm inemist, kiä kõik saiva säändse kirä. Pätt pidi tiidmä, et nuu inemise sinnä läävä, pidi tiidmä näide küländ täpset aokavva ja kontaktteedüst. Tä mängse üritüse kõrraldajat, kinka as’aosalidsõ olli asju ajanu. Õnnõligu juhussõ läbi sai mu tutva raha tagasi, selle et reagiirse paar päivä päält raha ülekandmist küländ kipõstõ ja raha es olõ jõudnu viil Euruupa pankust edesi minnä.

Säänest pätiteko, kon tsihitäs kimmäst inemist ja tiitäs timä elo kotsilõ peris hulga, kutsutas harpuunmisõs. Tehnika edenemisega lätt pätel harpuunminõ egä pääväga lihtsämbäs. Kõnõldas joba, et pia võidas tutva inemise numbrõ päält timä helüga kõlista ja sis om ülepää rassõ midägi arvo saia. Mi, kinkalõ miildüs mukav allkiräandminõ, piämi nakkama säändside pättüisiga egä päiv kõrrast inämb rehkendämä.