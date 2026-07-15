Arbma Arhanna: ma taha rohkõmb esi muusikat tetä

ARBMA ARHANNA SANDRA om 14-aastaganõ Räpinä tütrik, kiä noorõlõ iäle kaemalda om saanu umma lauluhellü ja esinemist vällä näüdädä mitmõl riikevaihõlisõl konkursil. No kõnõlõs tä umist tegemiisist ja umast ilmanägemisest lähkümpä.

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Kost su laulmistii algusõ sai?

Laulma naksi joba umbõs kolmõaastadsõlt. Imä laulsõ mullõ õdagist unõlaulõ, nii eesti ku inglüse keelen. Ku olli joba nelä-viieaastanõ, kai hulga Disney filme ja laulsõ noid laulõ, miä olli filmen. Noid printsessilaulõ oll’ hulga ja inämbüs olli inglüse keelen. Latsiaian oll’ mu lauluoppaja Tammõ Riina. Timä vei minno edimäidsile konkursõlõ, olli sis vast neläaastanõ. Räpinä muusigakuuli lätsi, ku olli viieaastanõ, ja tuust aost pääle olõ opnu soololaulu Suurõ Margoti man.

Olõt peri Räpinäst. Kuis om sääl elämine su tegemiisi mõotanu?

Mul vidi, et tan om muusigakuul. Hää om kävvü huvitsõõrin, ku seo om kodo lähkül. Mul om oppajidõga kah vidänü: Suurõ Margot ja Järvpõllu Jürgen omma väega kinä oppaja, näide tunni lää kõgõ suurõ rõõmuga. Sammamuudu miildüs mullõ kävvü klavõritunnõn, kon minno om opanu joba kuus aastat Võrgu Martina.

Räpinä vald om minno kõgõ tugõnu, ku olõ ossa võtnu vällämaa konkurssõst (nuuri Eurovisioon, The Voice Kids, Euro Pop Contest Berliner Perle). Niisama om Räpinä Kultuurkapital tugõnu muid muusigaprojektõ, näütüses tull’ mul ildaaigu vällä vahtsõnõ singli «More Time In June». Seo luu viie tei ma esi. A teno pall’odõlõ tugõjilõ, nigu Räpinä Paprõvabrik, Põlva Rotary klubi jt, olõ saanu võtta ossa konkurssõst vällämaal. Kõik mu hää kotusõ omma saadu teno mitmilõ häiele inemiisile, kiä omma tahtnu tukõ uma kodopaiga muusigakooli opilast.

Mis om su sõnnom täämbädsele noorõlõ inemisele?

Looda, et egä nuur löüd võimalusõ tetä õkva toda, miä tälle miildüs. Kinkalõ miildüs sport, kinkalõ muusiga vai kunst jne. Vabal aol piätki jo tegemä toda, miä hindäle miilt müüdä om. Konkurssõst ja festivalõst ossavõtminõ om kah väega hää, selle et niimuudu olõ löüdnü sõpru, kinkal omma sama huvi, ja näidega omgi esieränis hää ütenkuun aigu viitä, läbi kävvü. Ku Saksamaal tõisi The Voice Kidsi finalistega kokko saa, sis mi muidogi laulami kah ütenkuun. Meil om pall’o ütist ja tuu saagi alostusõ tollõst, et meid köüt muusiga. Seo suvi tulõva osa finalisti perridega siiä mullõ küllä ja plaanimi ütenkuun Soomõn lustipargin kah kävvü.

Mis om su elon pääle The Voice Kidsi võigõlusõl käümist muutunu?

Joba pääle ossavõtmist nuuri Eurovisioonist 2023. aastal tull’ mullõ hulga häid esinemise võimaluisi. Näütüses kutsuti üles astma riikevaihõlidsõlõ spordivõistlusõlõ International Children Games, Õllõsummõrilõ, raadio- ja telesaatihe. Mul naati sotsiaalmeediän silmä pääl hoitma. Kanalit pidä üllen mu imä ja sinnä pand tä mu laulõ ja kavõrit üles ja jaga konkurssõ telgitagotsit hetki.

A teno ossavõtmisõlõ võigõlusõst The Voice Kids, kon ma finaali kah jõudsõ, sai jälleki tele- ja raadiosaatin näüdädä ummi esinemiisi ja kõkkõ tuud ello, miä sääl ümbre käve. Tuu jõudsõ Eesti telekakaejini, tuust kiroti mitmõ aolehe ja aokirä, selle et ma olli edimäne eestläne, kes jõudsõ The Voice Kidsi riikevaihõlidsõ telekonkursi televuuru.

Saksamaal Berliinin 2025. aastal toimunu The Voice Kids oll’ mu elo kõgõ suurõmb konkurss. Eelvoorõn oll’ sääl ligi 20 000 last vannusõn kooni 15 aastat. Konkurss esi oll’ ligi katõssa kuud pikk ja seo aoga kanni ette katõssa inglüsekeelist laulu. Paras proovikivi oll’ tuu kah, et laulõ kolmõs televoorus esi valli es saa, neo anti mullõ ette ja har’otamisõs jäi õnnõ kats nädälit. «Skyscraper», «Million Reasons» ja «Beautiful things» olli laulu, midä lauli kolmõn televoorun. Finaali pässi 12 last: ma, Josh (Inglüsmaalt), Helena (Šveitsist), tõsõ finalisti olli Saksamaalt. Saatõ võitja Neoga, a ka Joshi ja Evaga käümi väega tihtsäle läbi.

Pääle konkursi finaali kävemi finalistega Saksamaa suurüritüisil esinemän, ka näütüses 2025/2026 vanaaastaõdagu Hamburgin filmitün hää minekiga ZDF telesaatõn «Welkommen 2026», katõl kõrral Bremenin ÖVB Arenal jne. Niisamatõ sai teos mu kavvaaignõ unistus. Olli joba latsiaialatsõn unistanu Disneylandi minemisest. Et The Voice Kids ja Disneyland teivä kuuntüüd, saadõti latsõ üten vanõmbidõga Pariisi Disneylandi, et sääl üles võtta saatõ reklaamijupikõisi. Teno seolõ telekonkursilõ sai hulga reisi, olla Saksamaal kokko pia kats kuud, selle et käve sääl kogoni viis kõrda.

Sotsiaalmeediäfänni hoitva mu tegemiisil silmä pääl Tiktokin ja Instan. Kõiki mu The Voice Kidsi televuurõ esitüisi saa kullõlda Spotifyn ja Youtube’in (ARHANNA).

Puul suvvõ om viil iin, määndse plaani sul omma?

Suvõl ma inämbüisi puhka. Muidoki laula ja mängi klavõrit, umas lõbus. A alosti üte uma vahtsõ luu tegemist kah. Taha tetä luku, kon ma tii viie ja Ilvese Aapo kirotas sõna.

Uma viimädse luu «More Time In June» tei kuuntüün USAst peri laulukirotajaga, produtsendiga. Vahtsõaastakuun ilmu mul lugu «I Wanna Choose», minkalõ tei esi sõna.

Suvõl taha sotsiaalmeediä jaos üles võtta rohkõmb laulõ kavõrit. Noid kõiki ja muid mu tegemiisi saa kaia ja kullõlda muusigaplatvormõ päält (ARHANNA) ja sotsiaalmeediän (arhanna.music).

Kuis hoita muusigaelo koolin käümise, sõpru ja muiõ tegemiisiga tasakaalun?

Arva, et kõik om tasakaalun. Opminõ võtt osa pääväst, nigu kõigil. Muusigakoolin käüjil latsil om lisas viil vaia tetä muusigakoolist antuid kodotöid. Näütüses minevä aastak oll’ mul muusigakoolin säidse tunni nädälin: soololaul, klavõrioppus, solfedþo ja muusigalugu. Nädälivaihtuisil om inämb aigu sõpruga läbi kävvü. Ku olõ olnu võistluisil, sis olõ pidänü koolivaheao arvõl tunnõ perrä tegemä. A et ma opi koton, sis laabus kõik häste. Koolin käü opiainit vastaman kats kõrda aastan.

Mis om su tsiht muusigamaailman?

Parhilla taha esi muusikat tetä. Mu edimäne lugu, kon ma olli 11-aastadsõn kaasautor, oll’ «Hoiame kokku». Seod lauli ka nuuri Eurovisioonil. Tulõvikun tahtnugi oppi õkva kõkkõ tuud, miä avitas mul muusigueloga toimõ saia: miksmist-mastõrdamist, produktsiooni, muusigavideotõ kokkosäädmist ja salvõstust. Järgmädsel aastal lõpõta klavõrieriala ja pääle toda tahtnu oppi viil näütüses kitarri.

Ja kavvõmban tulõvikun lüü kimmäle viil mõnõl konkursil üten. Eestin tahtnu ossa võtta Eesti Laulust, mille mitte mõnõst muust konkursist kah. Parhilla olõ-i ma Eesti laulukonkurssõst ossa võtnu joba kats aastakka. Olõ uma laulutii pääl võitnu mitu konkurssi ja toonu Räpinä muusigakoolilõ kuus grand prix’i tiitlit.

Tuuperäst taha käändä vahtsõ leheküle, laulda kül edesi, a taha tetä esi laulõ ja astu üles eri üritüisil. Olõ hulga egäl puul üles astnu ja taha, et mul olnu võimalus seod edesi tetä, et mu tettü muusiga pututanu kullõjit ja et mul olnu võimalus laulda umma muusikat nii telen, raadion ku kontsõrtõl-festivalõl.

Kas sinno om uulidsa pääl är kah tuntu?

Vahepääl õks. Vai sis kirotõdas sotsiaalmeediäle mu postituisi ala, et ma näi sinno tan vai sääl.

Määndse ommava Saksa fänni Eesti fännega kõrvuisi kaiõn?

Ku võti ossa Saksamaal telekonkursist «The Voice Kids 2025», sis oll’ hulga sotsiaalmeediä jälgijit Saksamaalt, kiä mullõ üten ellivä ja saksa vai inglüse keelen kommõntaarõ kiroti. Eestläse kaesõ inämb noid videoid, kon laula eesti keelen. Ja eestläse kommõntiirvä veidemb, ku Saksa fänni toda teivä. A ma tennä süämest kõiki ummi fänne.

Määne näge su elo vällä, ku sa parajalõ ei laula ja laulõ ei luu?

Ku ma muusikat ei tii, sis käü sõpruga läbi. Noid om mul Eestist, Leedust, Saksamaalt, Inglüsmaalt, USAst. Mõnõ The Voice Kidsi finalistiga kõnõlõ mitu kõrda nädälin. Viil miildüs mullõ filme kaia, muusikat kullõlda, süvvä tetä, vahepääl lukõ kah. Viimäte loi läbi autobiograafilidsõ raamadu «Queen. Varjus pool». Seo suvi plaani lukõ Ameeriga kiränigu Hani Jenny raamatit: «It’s not summer without You», «We’ll always have summer», «The summer I turned Pretty». Seokandi sõpruga saami suvõl tihtsämpä kokko ku talvõl. Kehvemb om lugu mu pikäolidsõ ja kõgõ parõmba sõbranna Auroraga, kiä eläs Tal’nan. Timäga saami harva kokko. Suvõl tulõ tä iks kõrra mu mano Räpinäle ja jääs siiä kavvõmbas. Ku käü Tal’nan, käümi ütenkuun puutõ piten, kinon ja ägedin paigun söömän.

Arbma Arhanna Sandra The Voice Kidsi konkursil. Arbma Anne pilt