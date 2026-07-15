Priitahtligu suuril sündmüisil

Suvi tuu Võro liina mitmit festivalõ ni tõisi suuri ettevõtmiisi. Minevä nädäli oll’ Võro perimüstandsu festival, 25–26. hainakuul tulõ latsifestival. Kolepi küläst peri katsigu sõsara Rätsepä Kristi ja Krista omma joba mitu aastat noil sündmüisil olnu priitahtligu abilidsõ. Uuri, kuis näge vällä priitahtligõ tüü.

Priitahtligu tüüga alosti sõsara koolin. No omma nä uma kodokandi ettevõtmiisilõ üten avitanu joba aastit. «Opsõmi koolin turismindust, üts osa opmisõst om üritüisi kõrraldaminõ. Oppaja paksõ meile har’otamisõs eri sündmüisi, kon saimi priitahtligu olla. Peränpoolõ naksimi esi otsma võimaluisi priitahtlikus minnä,» kõnõlõs Kristi. «Olõmi priitahtligu olnu kolm-neli aastat. Latsifestivalil olõmi nüüd tõist aastat, perimüstandsu festivalil lätt kolmas aasta,» seletäs Krista mano.

Timahava möövä tütrigu nii perimüstandsu festivalil ku latsifestivalil päämidselt piletiid. Varrampa om näile kõgõ rohkõmb miildünü batuudiala valvminõ latsifestivalil ja kooli valvminõ perimüstandsu festivalil. «Batuudiala miildüs kõigilõ. Seo aasta mi sinnä tagasi minnä es saa, selle et kotussõ olliva joba täüs. Sääl saa esi hüpädä, a kõgõ rohkõmb miildüs latsi valvminõ ja näidega toimõndaminõ. Tuu viimädse peräst vist tahetaski seod tüüd kõgõ inämb tetä. Rassõ osa om, ku batuudi saava likõs: näide kuivataminõ võtt aigu ja om küländ vaivanõ,» löüd Krista.

«Minevä aasta perimüstandsu festivalil saimi olla koolivalvõn. Tuu tähendäs, et hoitsõmi kõrda koolimajan, miä oll’ vällämaa gruppõ jaos üümajakotus. Rassõ oll’ sõs, ku üüse naksiva inemise är kaoma. Sõs oll’ tükk tegemist näide üleslöüdmisega. Saman saimi säält hulga vahtsit sõpru, kinka kõnõlõmi seoni aoni,» tävvendäs Kristi.

Timahavatsidõ festivalõ lemmiku omma katsikil perimüstandsu festivalil tunnõt räppari Sämi kontsõrt ni latsifestivali «Värvide möll». «Mu üts ülesannõ oll’ jagada Sämi kontsõrdi reklaamplakatit nuurilõ, et nä kontsõrdilõ tulnu,» kõnõlõs Krista. «Ma ooda latsifestivalil «Värvidemöllu», miä om egä aasta mu lemmik olnu. Tulõvikun tahtnu esi kah seo ettevõtmisõ kõrraldustiimin olla,» unistas Kristi.

Festivali ommava mineväidsi kõrduga küländ sarnadsõ, a egä aasta mõtõldas midägi tävveste vahtsõt kah vällä. «Näütüses latsifestivalil muudõtas egä kõrd toda, miä sünnüs nuuriala pääl. Seo aasta omma sääl näütüses kipõkohtingu ja kablakakminõ mano tulnu,» ütlese mõlõmba.

Tütrikile miildüs, kuis priitahtligu tüü om andnu näile vahtsit võimaluisi ni tutvit. Võro liin om näide jaos hää kotus olõmisõs ja toimõndamisõs. «Egä aasta lövvämi hindäle vahtsit tutvit ja sõpru ni lisas saami tetä midägi hääd paikligu kogokunna jaos,» seletäse katsiku nigu ütest suust. «Mullõ miildüs viil, ku pall’o tegemiisi ja võimaluisi Võro liin nuurilõ pakk. Tan omma mitmõsugumadsõ malõva, tüütarõ ni noorõ saava huvi kõrral hindä mõttit ja projekte vällä pakku,» ütles Kristi mano.

Kristi ja Krista kutsva kõiki sündmüisist ossa võtma. Kiä perimüstandsu festivalilõ es jõvva, saava kuu lõpun minnä kõgõ perrega latsifestivali kaema. Täpsemb teedüs latsifestivali kotsilõ om kodolehe vorulastefestival.ee pääl.

Katsikist sõsarist priitahtligu Rätsepä Kristi ja Krista Katariina puiõria pääl posiirmän. Rahmani Elo pilt