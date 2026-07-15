Ummamuudu mimmi esimuudu hammõ

VODI KLEER om Haanist peri nuur, kiä tull’ vällä hindä kujondõdu võro-(vai haani-)kiilside hammidõ ja kottõ kogoga «Hengega as’a mann». Uuri, määne oll’ timä tii uma kogo luumisõ mano.

«11. klassih tei üteh klassi ja paralleelklassi sõsaridõga opilasfirma Khuul Hamõ, koh meil olliva võrokeelitside tekstega hammõ kah. Mi opilasfirmat panti tähele ni meid kutsuti mi huvitava firmanime peräst Tal’nahe konkursilõ Ehe Eesti. Sääl sai kokko Muhoovi firma tegijäga, kiä küsse, kas meil olnu huvi vahtsit kogosit kah tetä. Mullõ tuu mõtõ miildü. Tõsõ tahtsõva tõisi tegemiisiga edesi minnä, a lubasi mul seod asja edesi arõnda,» kõnõlõs Kleer.

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Kuis opilasfirma aigu tettü hammõ su tettüist tõistmuudu omma?

Ma es taha tetä sammu hammit edesi, a tahtsõ rohkõmb värve mano panda ja tõistsugumaidsi tekste pruuki, et seo olõs iks mu muudu. Lisas hammidõ kujondamisõlõ käü kõik aig läbi Muhoovi firmaga, kink alt hammõkogo vällä tull’. Pääle tuud opsõ viil, kuis kujondusfailõ tetä.

Kas olõt kõkkõ tennü õnnõ ütsindä?

Kõik kujondusõidee omma mul hindäl tulnu. A eks ma olõ põrgahtanu noid mõttit tõisiga kah. Näütüses imä käest küsü nõvvo, kuis sobisõ värvi ja teksti suurus ja muud säänest.

Lisas mu kogolõ om Muhoovi kodolehe pääl väega pall’o tõisi kogosit kah. Nä omma kõgõ inämb tunnõdu kottussõnimmiga rõividõ tegemise poolõst. Firma trükk ja tege kõik muu, ma olõ lihtsäle kujondaja.

Määndse hammõ su kogon omma?

«Ummamuudu mimm» om mõtõld nuurilõ tütrikile. Seo oll’ ainus kujondus, miä oll’ mi opilasfirmah kah. «Khuul kutt» om mõtõld kas paarõlõ kuuhkäümises vai lihtsäle poiskõsõlõ. «Mõtsik naanõ» om mõtõld mõtsikilõ naisilõ. Ku tuud kujondust tei, mõtli uma imä pääle. Viimäne om «Kimmäs miis».

Mu üts päämõtõ seod kõkkõ tetä om, et haani ja võro kiil olõssi populaarsõmba nuuri siäh kah, et nä es arvanu, et seo om õnnõ vanno inemiisi kiil. Tahtnu, et noorõ kandva noid ja arvasõ, et seo om äge ja khuul.

Kõik omma lihtsä kujondusõ, herkside värvega. Noid om lihtsä tõisi rõividõga kokko klapita. Lihtsä om illos.

Kost noid hammit osta saa?

Netilehekülle pääl capslock.ee om «Hengega as’a mann» kogo. Säält saa telli nii hammit ku kottõ. Koti miildüse mullõ kõgõ rohkõmb, kanna noid esi egä päiv.

Kuis äri siiämaani lännü om?

Egä kolmõ-nelä kuu takast saa ma firma käest teedä, kuis om lännü. Huviliidsi om küländ hulga. Egä kõrd, ku ma vahtsõst koskil noid reklaami, tulõ vahtsit ostjit kah mano. Saman ei olõ mul kunagi olnu mõtõt tetä määnestki suurt ärri ja saia säält pall’o rahha. Innembä om seo lihtsäle hää võimalus ja saa üteldä, et mul om hindä kogo. Lisas om seo köüdet Võromaaga, miä om mullõ tähtsä.

A mis saa edesi?

Muidoki ma tahtnu viil midägi tetä. Mul om seo firmaga kokko kõnõld, et ku ma taha sinnä kokko midägi mano panda, sis saa tuud tetä. Taha tetä vahtsit ja kõrrast parõmbit kujonduisi. Et olõs määnegi edesiminek. Suurõn pildin taha, et nuuri jaos es olnu Võromaa ja võro kiil tabu vai andsak. Mul hindäl oll’ ka tuu peräst, et võro kiilt kõnõlõ, hulga aigu häbü ja ma es tunnõ uhkust. Sõs sai arvo, et seo om iks äge, ja naksi uma kutiga võro keelen kõnõlõma, kukki es olõ tälle inne ütelnügi, et võro kiilt mõista. Ku tä teedä sai, sõs tä ütel’, et seo om nii lahe ja eksootilinõ. Seo ütlemine tekk’ minno väega rõõmsas ja ma sai arvo, et inemise ei piä minno tuuperäst imelikus, ei ütle, et olõ maalt ja hobõsõga ja kõnõlõ andsakut kiilt, a pidävä seod ägedäs. Looda, et ku vanavanõmba kõnõlõsõ võro keelen, sis tahtva noorõ kah vasta kõnõlda. Et seo kiil es häönü är, a püsünü ja lännü suurõmbas.

Hammidõ vällämärkjä Vodi Kleer hammõga «Ummamuudu mimm». Pilt Vodi Kleeri eräkogost

Kleeri hammõ ja koti. Pilt Vodi Kleeri eräkogost