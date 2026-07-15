Kreutzwaldi tii Kalõvipojani alost’ ja lõppi Võrol

12. hainakuul oll’ perämäst kõrda püüne pääl Tal’na Võro seldsi tiatritrupi Tungõl etendüs «Kreutzwaldi tii Kalõvipujani».

Tükü om kokko säändü ja lavastanu Valgu Jaanis, teksti kundikava tegemise man om tä tarvitanu kunstmudsu api. Perämäne etendüs oll’ tähendüsega, selle et tükü mängmist alostõdi kah saman paigan: Dr. Fr. R. Kreutzwaldi Memoriaalmuusõumin. Tõistmuudu oll’ perämäne etendüs tollõ poolõst, et taad mängiti tarõn seen, õkva peris Lauluesä elotarõn. Nii sai õkva õigõn paigan nätä, kuis Kreutzwald võidsõ tulla tuu pääle, määndse tegeläse rahvuseeposõn võinu olla.

Pildi pääl tennäse kaejit kumardusõga lavastaja Valgu Jaanis, näütlejä Hallopi Heino, Greenbaumi Thea, Matvere Tiit, Liini Helbe, Müürsepä Külli ja Soka Olev. Rahmani Elo pilt