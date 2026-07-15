Kangsti küläselts pedä sünnüpäivä

Kangsti küläselts pedä hainakuu 25. pääväl umma 25. sünnüpäivä. Tuu omgi õkva jakapäiv ja tuul aol olõmi joba 12 aastat pedänu ütte küläpitu, kas kodukandipäivä, küläpäivä vai niisama tandsuõdakut.
Sünnüpääväl kõnõlõmi, miä 25 aasta joosul seltsil tettü, tuud kimmäle võru keelen, ja kaemi, kullõmi tervitüisi, midä olõmi pallõlnu lava pääl lauldõn, tandsin, trummi lüvven vai muud muudu edesi anda. Pidu käänd rohkõmb tandsulisõs Varstu naisi rahvatandsurühm Pääsusilm, keä tähistäs 20. tegutsõmisaastat. Rõugõ valla aktiivsõ kogukonna saava aruta, midä kuun edesi tetä. Pidurahvas saa tarkuisi aiandusõ opitelgist, kon Kenderi Elgita jaga ummi kogõmuisi päält hääd nõvvu lillikasvatusõst. Tegemise omma latsilõ, pakumi sünnipääväkuuki, kaemi külämajja, tandsimi ansambli Vanad Sõbrad perrä ja Kangstilõ kohadsõ suure tulõ man. Hääd-parõmbat pakk Niitsiku kõrts.
Kõik küläseldsi sõbra omma oodõtu!