Kaemi üle ola tagasi: hainakuu tõnõ puul

1986. aasta 19. hainakuu Tüürahva Elo kirotas Võro müüblivabrikust. Sektsioonkappõ «Võro NEO» tetäs ütsät esi variantsi. Egä päiv tegevä meistri 28 täüsparti sainu, 25 sohvalauda. Võro tarõkraamil om välähpuul kodovabariiki kah hää minek.
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17. hainakuul 1987 kuuli katõkõrdnõ olümpiävõitja Palusalu Kristjan. Puhtõ olli 23. hainakuul ja Tal’nah sai tuust ärsaatmisõst rahvalik mälehtämise ja leinä teedäandminõ.
21. hainakuu Tüürahva Elo kirotas, et keväjä sai Varstu sovhoosi Krabi osakunnast eräle koloos nimega Kevväi. Krabilasõ tahtsõ esi otsussit tetä ja esi vastust kanda.
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1988. aastal oll’ hainakuu aokirä Noorus kaasõ pääl J.M.K.E. laulja ja kitramängjä Tammõ Villu pilt.
Tal’nah tetti Kogani Jevgeni iistvidämisel 19. hainakuul interliikmine.
23. hainakuul luudi Eesti Kristlik-Demokraatlik Eräkund, mille esimiis oll’ Kala Aivar ja asotaja olli poliitigahuvilidsõ noorõ ütisüsest Uus Eesti.
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15. hainakuul 1989 sai Pärnuh kokko Balti assambleel tett kolmõ rahvarindõ komisjon, kiä otsust’, et MRP 50. aastapääväl tetäs inemiisist kett Tal’nast Vilniustõ.
24. hainakuul nakas’ pääle rahuretk «Eestimaa 89», millega õiõndõdi vasta Nõvvokogo Liidu sõaväe Eestih olõmisõlõ.
27. hainakuul lubasi NSVLi ülembnõvvokogo Balti riikel minnä üle esimajandamisõlõ.
29. hainakuul tetti Põlvah vana kotusõ pääl vallalõ Vabahussõa mälehtüssammas. Samba inneskidses tegemisel pruuksõ Põlva MEK ja TREV vana samba raudkivve ja paossih olnu prunkstahvlit. A innemuistsidõ sõamiihiga korgõ pildi tegi vahtsõst kujoragoja Kulla Ilme.
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1990. aasta 19. hainakuul tetti vallalõ vahtsõnõ Võhandu koloosi kontorihoonõ. Parhilla om sääl majah Osula põhikuul.
23. hainakuul nakas’ pääle Valgjärve jaama remont ni nätäl aigu es saa Kesktelevisiooni kaia, selle et tuu kanali päält kanti üle ETV saatit.
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1991. aasta 20. hainakuu pääväl oll IV «100 järve ralli» nii Võro liina ku maakunna teie pääl.
30. hainakuul sõidõti Meegomäel 29. kõrda Suurõ Munamäe Torni motokrossi. Miihi 250 kuuptsendimiitri klassi võitsõ Krestinovi Andres ja külgvangõrdõga 750 kuuptsendimiitri klassi Kauriti Are ja Jaki Jürgen.
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21. hainakuul 1992 naati Võrol Eesti Vabariigi kodanikõlõ vahtsit 32-leheküleliidsi passõ vällä andma. Edimält saiva passi nuu 16-aastadsõ, kellel viil inneskist NLi passi es olõ.
Hispaaniah Barcelona liinah naksi pääle XXV suvõolümpiämängo. Eesti sportlasõ saiva kats medälit: Salumäe Erika kulla ja Tõnistõ vele pronksi. Alostuspidol kandsõ Eesti lippu üts läbi ao parõmbit kümnevõistlõjit Lipu Heino.
30. hainakuul tetti Varstu vald.
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1993. aasta hainakuul teivä inneskidse Tarto nahatüüstüse all olnu Võro jalavarjõ vabrigu tüütäjä uma aktsiaseldsi Abris.
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1994. aasta hainakuu viimätsel nädäläl kiroti president Meri ja Vinnemaa president Jeltsin ala Vinne sõaväe välläviimise lepingu. Nätäl inne panni Balti välisministri Brüsselih allkirä vabakaubanduslepingulõ Euruupa Liiduga.
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Rahandusministri Opmanni Mart nõstsõ 1995. aasta 17. hainakuu pääväst piiretüse ja inämbüse kraadiga juukõ erämassu hulka 25 protsõnti. Putmada jäivä õnnõ sissetuudu ollõ ja veini massu hulk.
Kats tähetiidläst löüdsevä üles 20. saandi kõgõ inämb kaetu hannaga tähe, midä naati näide nime perrä kutsma Hale’i-Boppi komeedis.
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1996. aasta 19. hainakuul tetti vallalõ XXVI suvõolümpiämängo USA liinah Atlantah.
Eesti sportlaisist saiva viiendä kotusõ nii naisi ku miihi vehklemise võistkunna. Salumäe Erika ja Noolõ Erki saiva mõlõmba kuvvõnda kotusõ.
Vabariigi valitsus kinnüt’ Paganamaa maastigukaitsõala kõrra, midä nakas’ täütmä Võromaa keskkunnateenistüs.
Pikäaolinõ kuulmeistre Säinasti Ene, kiä om muiõ ainidõ siän opanu aoluku kah, tulõtas miilde sündmüisi aost, ku Eesti vahtsõst esisaisvas sai.