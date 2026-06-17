Kultuuritegeläisi pildi Kääpä kooli aknidõ pääl

Kääpä kooli tõsõ kõrra iintarõn saa nätä aknõmaalõ, kon om kujotõt inemiisi, kink tegemise omma Võromaa kultuuri jaos tähtsä.

«Klaasimaalõ tegemise mõtõ tull’ mi kooli oppajal Liisul. Et meil omma tõsõ kõrra iintarõn suurõ aknõ, kon vällänäüdüsse vaeldusõ, tundu hää mõtõ panda sinnä klaasimaali, selle et päävävalgusõn tegünes klaasimaalõst kinä värvemäng,» seletäs Kääpä kooli huvijuht Mihkelsoni Elen.

Joba mõni aastak lüü Kääpä kuul üten projektin «Umakultuur mi ümbre». Tuu tsiht om anda latsilõ ja nuurilõ võimalus saia tunda elävät umakultuuri läbi praktiliidsi tegemiisi. Nii tettigi timahava 1.–5. piimäkuuni koolin umakultuuri opitarri ja üts opitarõ oll’ oppajidõ ja opilaisi ütine klaasimaalõ tegemine. «Oppaja teivä mõttõtalossõ, kon egäüts pidi nimmama noidõ nimmi, kiä omma seo kandi keele ja kultuuri alalõpüsümise hääs midägi tennü. Nii valiti pildi pääle vällä Contra, Laanõ Triinu, Rahmani Jan, Ilvese Aapo ja Kalkuna Mari,» kõnõlõs huvijuht.

Maalõ tegemine läts’ peris kinäste. Opitarõ läbiviijä Liisu üten käsitüüoppaja Üllega löüdsevä portreepildi ja kandsõva nuu klaasi pääle. Latsilõ jäi rõõm kujonda kõik tuu, mis portreedest vällä jäi. Egä autori mano panti mõni tähendüsega motiiv, kujond vai laulusalm, miä om tälle umanõ. «Nii sai Contra maali pääle jalgratas, Kalkuna Marilõ ehte, Laanõ Triinulõ timä latsiraamatidõ kaasõ, Rahmani Janilõ Uma Lehe pilt ja Ilvese Aapo maali pääle kirotõdi eurolaulu «Tii» sõna. Latsilõ anti värvmise man vaba käe, a seo tegemine passõ inämb tõõsõ ja kolmanda kooliastmõ opilaisilõ, selle et om vaia mõista maali ja värvi,» kõnõlõs Mihkelson.

Pilte tegemine võtt’ nätäl aigu. Iispäävä alostõdi portreede piirjuuni maalmist ja värvmine lõpõtõdi ja pildi säeti üles neläpäävä õdagu. «Jäimi tulõmiga väega rahulõ, olõmi õnnõligu, et Liisul sääne mõtõ tull’, ja hää miil om, et opilasõ tulli nokitsõmisõga üten. Tullõm om väega illos, olõmi ka sotsiaalmeediän pall’o kittä saanu,» võtt Kääpä kooli huvijuht Mihkelsoni Elen pilte saamisõ luu kokko.

Kääpä kooli oppajidõ ja opilaisi ütidse tüüga valmis saanu klaasimaali, kon pääl omma Kalkuna Mari, Laanõ Triinu, Rahmani Jan, Contra ja Ilvese Aapo.