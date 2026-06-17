Vahtsõliina maarahva laadu pääl arotõdas maaello

Seo nädälivaihtus, 20. ja 21. piimäkuul peetäs Vahtsõliinan maarahva laatu. Timahavadsõ laada kavan om üts pikemb maaelo-arotus. Nimelt saava puulpäävä kellä 13–15 meierei man piimäpuki-lava pääl kokko mi kandi maaelo tunnõdu tegijä.

Arotusõkavan om kolm teemat. Küsümüsele, kiä katt su söögilavva, pruuvva vastust löüdä Viira Ants-Hannes Eesti põllumajandus-kaubanduskuast, Timmi Tarmo Jaagumäe talost, Rosenbergi Ivar Roosu talost ja mahhesöögi valdkunna edendäjä Kesküla Kaja Alt-Lauri talost. Tuust, kuis nä omma valinu elo maal, kõnõlõsõ Niilo Karl Nopri talost, Trolla Elisabeth Ilumäe talost, Oleski Jane Madala mahhetalost ja Kraami Maarja Mardimäe mahhetalost. Määne om õigõ maakas ja õigõ maaelo, toda pruuvva selges saia Roositalu Ranet Joosepi talost, Sepä Karin Maamehe Golfi talost ja Mõttusõ Meelis Mõtsavelle talost. Arotamist juht aokiränik Mõttusõ Mirjam.

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