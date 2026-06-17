Vana-Võromaa esindüs Baltica pääliinapäivil 

5.–7. piimäkuul peeti Tal’nan perimüsfestivali Baltica pääliinapäivi. Päivist võtt’ ossa päält 100 folkloorirühmä ja ütsikesinejä üle Eesti, päält tuu viil külälise vällämaalt. Ka Vana-Võromaa oll’ festivalil uma esindüse ja saatkunnatelgiga välän. Huvilidsõ saiva osta käsitüükraami ja võrokeelitsit raamatit ja oppi Karilatsi muusõumi inemiisi juhtmisõl langaketrüst. 6. piimäkuul oll’ hulga Baltica lavapäälitsit tegemiisi pühendet lõunaeesti kultuurilõ, näütüses sai üten Kalla Urmassõga Võromaa rahvalaulõ laulda.

UL

Pildi pääle omma hinnäst ritta säädnü saatkunnalidsõ Kalla Urmas, Veski Maris, Luude Marge, Saarõ Hipp, Eichenbaumi Külli, Padari Ivari ja Oja Vilve. Toomõ Triinu pilt