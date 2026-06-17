Nal’apildiga tsuskas ütiskunda mõnõst hellembäst kotussõst Rõugõ Rebäse külä miis Varustini Andres, tunnõt ka nimõga Parm.
Parm tsuskas: mahhetapõlus
piimäkuu 18. päiv 2026
Uudissõ
- Vana-Võromaa esindüs Baltica pääliinapäivil
- Rahmani Elo Kultuuritegeläisi pildi Kääpä kooli aknidõ pääl
- Vana-Võromaa perändüs Karilatsin saa tävvendüst
- Vahtsõnõ luulõraamat «Aojõgi»
- Vahtsõliina maarahva laadu pääl arotõdas maaello
- Lauluesä muusõum hõiskas – 85
Juhtkiri
- Rahmani Jan Tõmba juhe sainast vällä!
Märgotus
- Rahmani Jan Koorti Erkki: Eesti inemine või täämbä hinnäst julgõlõ tunda
- Säinasti Ene Kaemi üle ola tagasi: piimäkuu tõnõ puul
- Pindmaa Aigar Tõsõ kundi otsast. Pärdi keskus um väärt paik
Elo
- Rahmani Jan Vahtsõlõ sannalaululõ tetti hõisuga video
- Urmi Aili Tundõ läbi elo
- Saarõ Evar Priinime lugu: Miina ja Virve
Perämine külg
- Käbina Helena Võro – kuritöie liin
- Tossu Tilda Tossu Tilda pajatus. Liinalatsõ maal saviritsikit piinaman
- Muda Mari Muda Mari pajatus. Makõ aiakraami aig
- Parm tsuskas: mahhetapõlus