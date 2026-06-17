Lauluesä muusõum hõiskas – 85

28. piimäkuul kell 12 uut Kreutzwaldi majamuusõum ummi sõpru ja tugõjit tähüstämä Eesti kõgõ vanõmba kiränigumuusõumi – Lauluesä muusõumi hällüpäivä. Muusõumi vallategemise pido peeti jo 28. piimäkuul 85 aastakka tagasi. Sünnüpääväl kõnõldas muusõumi kujonõmisõluust ja püsünäütüisi kokkosäädjist. Püsüvälläpanõk uut jäl vahtsõndamist ja ummi ettekujotuisi muudsast Kreutzwaldi muusõumist jagava Parhomenko Aadi ja Allasõ Annabel.

Loetas ette opilaisi 2022. aastaga kirätöie võistlusõlõ saadõtuid kirju. Tujomuusikat mäng Kambergi Kersti kandlõansambli.

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