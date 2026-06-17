Vana-Võromaa perändüs Karilatsin saa tävvendüst 

Karilatsi vabaõhumuusõum kuts suvõaol küllä vahtsit elämüisi saama. Pääle õigõ mitmõ luudusõst vaimopuhahust saanu näütüse ja muidoki püsüvälläpanõgi kaemist saa paigapääl mõnusalõ maaha istu ja kosutusõs krõbista «Karilatsi kõrnit», miä om muusõumi külaliidsi jaos Võromaa umast pekist tennü Jaagumäe söögikeskus.

Muusõumi juhataja Lilosoni Kersti ütel’, et inemiisi lahkõ vastavõtu pääle om mõtõldu inämbki ja nii või muusõumin käüjä jovvuta hinnäst ka «Rehetarõ leeväkeisiga» – seo om näksiklassiga leeväst üten tsisnakuga.

UL