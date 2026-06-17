Priinime lugu: Miina ja Virve

Neo kats ilusat naasõnimme omma ka vana priinime, Miinal om Eestin 45 kandjat, nimekujul Mina 13 kandjat. Virvel om 47 kandjat. Pääle kõgõ muu omma naa nime Pindi mõisa juhtumisõl ütest suguvõsast tulnu.

Pindi mõisan oll’ Tiri Jaan lännü peremehes Virve küllä, kon tedä naati kutsma Virve Jaan. Timä poigõ perre saiva sääl edimält priinime Miina (Mina), nii keriklikult ku hingelugõmisõn 1826. Vanõmbast pojast Hindrikust sai peremiis ja timä pere om hingelugõmisõn 1834 muutunu priinimega: Wirwe. Sama lugu om personaalraamatun 1829–1884: Hindriku pere kand nimme Wirwe, noorõmbidõ velli Simmo ja Juhani perre nimme Mina.

Virve man om sõs nii, et külänimi, talunimi ja tuu muud, kuis inemisi kutsuti, saigi perekunnanimes, edimält pantu nimi muutu är. Kost Virve külä nimi tulõ, olõ-i nii selge. 1758 om sääl elänü Werwe Mick. Roodsiaigsidõ kaartõ perrä omma sinnä mõtsa maad tennü peremehe Pindi mõisa kottal olnust ja perän mõisamaas muudõtust küläst. Ma arva, et Virve kotussõnimi tulõ tan õkva maastigusõnast, tuu oll’ veeremaa, viira vai *vere vai *virvus, sõõrumaa mõts, kohe om elämä mint.

Pindin alguperätselt pant priinimi Miina tunnus olõvat edevanõmba nimi. Seod nimme, vana kiraviie kujul Mina panti viil kolmõn mõisan.

Võnnu Kaagvere mõisan oll’ suur Miina lisanimega suguvõsa, kink kodutalu olli Rootsmäe Lemmingu uurmise perrä Mäletjärve Tüürä talu (nüüt om seo tunnõt nimega Miinamõisa) ja Võrukülä Käki talu. Miina oll’ näide uma nimi, peritäv nimi joba inne ammõtlikkõ priinimmi pandmist. Tuu suguvõsa liikmõ lätsi ka üle Imäjõõ Luunja mõisadõ, kon saiva niisamatõ priinime Mina.

Priinimi Mina panti ka Harjumaal Vihterpalu mõisan, a olõ-i nätä, et tuu edesi olõs lännü, Miina nime kandja Eestin omma olnu peri päämidselt Kaagverest ja Pindist.

Priinime Miina alussõs om inämbäste edeesä nimi Miina, miä tulõ vinne õigõusu mehenimest Мина (Mina), tuu ummakõrda tulõ kreeka sõnast μήνας (minas) ’kuu’. Minka, Mintka jt vana võrukõisi ja tartlaisi nime omma samma peritollu. Ka Vihterpalun omma saksa- ja roodsiperädside nimmi hulgan mõnõ vinneperädse: Melnik, Markewitsch, Antonn, Durakmes. Naasõnimi Miina tulõ hoobis tõsõst suunast, germaani-saksa nimmist Wilhemine, Hermine jt, kon lühendus *Miine olõ-i nii levinüs naasõnimes kujunu ku Miina.

Rubriigin kõnõldas perekunnanimmi periolõmisõst ja tähendüsest.