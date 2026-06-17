Vahtsõlõ sannalaululõ tetti hõisuga video

Hitihoiatus! Õigõ pia om vällä tulõman vahtsõnõ võrokeeline laul «Sannalugu» üten videoga. Tegijä esi omma kimmä, et taast saa suvinõ hitt, miä jutustas maamehe kurblist luku, a om kimmäs tugi noilõ, kiä sannan käümisest häädmiilt tundva.

Ütel harilikul pääväl kuulõ toimõndusõ ussõ takan kobinat. Paota ust ja sääl saisva kolm miist: Eliste Kaupo, Saarõ Evar ja Kaha Kaido. Nä tulli kõnõlõma, kuis vahtsõnõ laul valmis sai ja toolõ video tetti. Mehe omma küländ suurõ ja tugõva, nii ei jää üle muud, ku nimä är kullõlda. Proovi sis kirja panda, midä nä kõnõli vai midä muud ma kõgõ taa as’a kotsilõ tiiä ja kuuldnu olõ.

Eliste Kaupo pilli mängmän.

Kaupo

Eliste Kaupo om muusik ja laulukirotja, päält tuu viil mõtsamiis. Tä om uma projekti Unised Uitajad (miä sais kuun päämidselt Kaupost hindäst ja timä naasõst Annikast) alt naanu tegemä võrokeelitsit laulõ. Kats tükkü noist omma joba avaligu: Kuuba Raineri laulõt «Süä tsälkä» ja lugu «Tuul satte alla katuselt», midä laul Tartese Tõnis ja mink sõna omma tett Kaplinski Jaani luulõtusõ perrä. No om linti saanu kolmas lugu – «Sannalugu», mink sõna om kirotanu Saarõ Evar ja midä laul Kaha Kaido. Periselt om Kaupol viil suurõmb plaan: pään tsiirutas ligi 15 vahtsõt võrokeelist luku, minkast om mõtõ plaat kokko säädi.

Ku «Sannalugu» linti sai, tull’ Kaupol ja Kaha Kaidol mõtõ tetä luulõ kõrralinõ video kah. Edimädse ja lihtsämbä plaani säädse Kaupo esi kokko, a sis naas’ kahtlõma ja küsse sõnno autori Saarõ Evari käest üle, midä luulõtaja ummi sõnnoga täpsele mõtõlnu om. Evar sis selet’ vallalõ ja lihtsämbäst mõttõst sai keerolidsõmb, peris esisaisva luuga filmimõtõ.

Evar

Saarõ Evar om nimeuurja ja põllumiis. Päält tuu om tä kirotanu hulga luulõtuisi ja avaldanu kats luulõraamatut. Noist edimädsest päälkiräga «Kõnõla mõtsan mädänü puuga» omma peri seo sannaluu sõna. «Naa sõna tei ma kõgõpäält ku kavõri ütele AC/DC luulõ. Kavõrit teten mõtli sanna pääle. Mullõ tundu tuu luu rütm ja trumm sannan vihtlõmisõ jaos paras tempo. Olõ tuud sannan kävven ümisnü aastakümnit. A Kaupo võtsõ ja tekk’ hoobis tõsõ viie noilõ sõnnulõ. Nüüd tä inämb tuud edimäst miilde ei tulõta, om hoobis esisaisva lugu,» seletäs tä. Sõnnon omma üles loedu tähtsä ja veidükese stereotüüpse sannaga köüdedü tegemise. «Usu, et laulust tulõ vällä, et sannan vihtlõminõ om hedonism, mõnnus asi,» löüd Evar.

Video tegemise päävä edimädsel poolõl sai Evar esi kah üten lüvvä, pidi valgustaja ammõtit. A ka tuust veitüst sai tä aimu, määnest videot uuta või. «Ooda ja looda, et ku tuu, mis sääl üles võeti, usutavalt kokko lõigatas, või peris huvitav tulla. Ku soomõruutslaisi bänd KAJ käve Eurovisioonil, kai näide videosid. Nuu omma kah maapoissõ tegemiisist. Seo sannankäümine om vähä vanõmbidõ poissõ aoviidüs. Säänest lihtside mõttidõ ja kirgiga köüdetüt tunnõt piäs seo video edesi andma,» luut Saarõ Evar.

Kaido

Kaha Kaido om saekaatrimiis, õdagujuht ja ansambli Kõhukesed vidäjä. Tälle ei miildü niisama passi, tä piät kõgõ asju ajama. Nii võtsõ tä päält laulu linti saamist video tegemise as’aajamisõ kah ette.

Alostusõs pidä tä tarvilidsõs är märki, et seo video salvõstamisõ ja tegemise man ei olõ tarvitõt üttegi senti riigi rahha. «Kõik om õhinapõhinõ, vai sis võro keeli üteldült hõisuga tett,» seletäs Kaido.

Tsipakõsõ saa Kaido jutust video sisu kotsilõ kah teedä. «Kolm neländikku om üte mehe lugu. Miis, kellel ei olõ elon kõik peris jutin, kellel om rassõ maaelo. Tuud miist sis mäng videon Tagametsa Tarmo.» Tsuska vaihõlõ pelgligu küsümüse: «Mille sa esi ei mängi?» «Kas ma näe vällä sääne, et mul om elon kõik väega sitastõ vai?» «A kas Tarmo näge?» «Jah, Tarmo näge. Tä vähembält mõist niimuudu mängi!»

Lisas päätegeläsele saa videon nätä sannahaldjat (Alekase Jane), säidset tugõvat miist sannalava pääl ja viil hulga muid tegeläisi. Kokko om 30 osalidsõ ümbre. Video tegemise paiga löüdse Eliste Kaupo. Tuu om Saare talu, Hõbessaare suidsusann, mink perrerahvas omma Sakla Kairi ja Tanel.

Video tegijäs kutsõ Kaido Nagla Lauri, kiä toimõndas OÜ Kahmapohla märgi all ja kinka Kaidol om kuuntüükogõmus nelä muusigavideo tegemisega. Noist tunnõtumba omma laulu «Üts ummamuudu maa» ja Mercedese-laulu «Ohh esä!» video.

Filmivõttõ kestsevä kokko 11 tunni. Ku Kaido võttõpäävä uman pään kokko võtt, sis kõgõ inämb om tä rahul, et osalidsõ tulli filmi häämeelega, kedägi es piä pallõma. Küsti õnnõ, mis kelläs om vaia tulla, ja olti õigõl aol paiga pääl. Et osa filmmist käve sannan, tull’ osaliidsil iks mitu kõrda ütte ja samma tegemist kõrrada, selle et sannan om rassõ filmi: kaamõra lätt udsutsõs ja om hulga märkmist, kuimuudu asi kõrda saia.

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Mehe luutva, et video saa ligembil päivil valmis, ja plaanva toda edimäst kõrda laembalõ rahvalõ näüdädä Kääpä külä jaanitulõl. Kimmäle pandas video internetti kah üles. Saami sis imeht nätä ja teedä, kas nä omma iks õigõt juttu kõnõlnu vai niisamahtõ haussi ajanu.

Video tegemise osalidsõ, kiä õdaguni vasta omma pidänü, korjuva inne pühhä õdagusüümaigu ütidse pildi pääle. Pildi Eliste Kaupo kogost

Võtõ! Kaamõra takan Nagla Lauri, kirvõga Tagametsa Tarmo, valgustas Kaha Kaido.